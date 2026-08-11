Gönyeli’de, evinde misafir olarak bulunan kadını bıçakla yaralayan bir kişi tutuklandı.

Önceki gün saat 16.00 sıralarında, Lefkoşa’da 51 yaşındaki isminin baş harfleri B.H., evinde misafir olarak bulunan arkadaşı 26 yaşındaki isminin baş harfleri A.H.B.A. ile aralarında çıkan tartışma sonrası tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile söz konusu şahsı sol üst bacak kısmından yaraladı. Olayda yaralanan A.H.B.A. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu. Yürütülen soruşturma kapsamında B.H. tutuklandı ve dün mahkemeye çıkarıldı.

Gönyeli Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Mehmet Portakal olguları aktardı.

Polis, 9 Ağustos 2026 tarihinde saat 16.00 sıralarında Fadıl Orhan Aniler Sokak, Gönyeli’de, zanlının üç yıldır tanıdığı ve iki gündür evinde misafir olarak kalan 26 yaşındaki Sudanlı kadınla ilişkiye girmek istediğini söylemesi üzerine aralarında tartışma çıktığını söyledi. Polis, zanlının 21 santimetre uzunluğundaki bıçağı A.H.B.A.’nın sol üst bacak kısmına iki kez saplayarak 0,5 santimetrelik iki kesi oluşmasına neden olduğunu belirtti.

Polis, aynı gün Gönyeli Polis Karakolu’nda görevli bir ekibin telefonla genç kadından aldığı bilgi doğrultusunda olay yerine gittiğini ve zanlıyı merdivenlerde, A.H.B.A.’yı ise ikametgâhın salonunda yerde oturur vaziyette tespit ettiğini kaydetti. Polis, A.H.B.A.’nın ambulansla Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne gönderildiğini, zanlının ise tutuklandığını açıkladı.

Zanlının ikametgâhında aynı gün 17.30-18.00 saatleri arasında yapılan aramada, salonun tekli oturma koltuğunun yastığı arasında bıçak tespit edildiğini belirten polis, gerekli fotoğraflamanın yapılmasının ardından bıçağın emare olarak alındığını söyledi. Polis memuru, müştekinin hastanede yapılan kontrolünde sol bacağındaki kesilere birer dikiş atıldığını ve sağlık durumunun iyi olması nedeniyle taburcu edildiğini kaydetti.

Polis, müştekinin ifadesinde zanlıdan şikâyetçi olduğunu ifade etti. Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini belirterek 3 gün ek tutukluluk süresi talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.