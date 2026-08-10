Polis Basın Bülteni’ne göre, dün saat 16.00 sıralarında, Lefkoşa’da B.H.(E-51), ikametgahı içerisinde misafir olarak bulunan arkadaşı A.H.B.A. (K-26) ile aralarında çıkan tartışma sonrası tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile söz konusu şahsı sol üst bacak kısmından yaraladı.

Olayda yaralanan A.H.B.A. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu. Yürütülen soruşturma kapsamında B.H. tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Gazimağusa’da ani ölüm

Gazimağusa’da sakin Nedret Bertunç (K-92) ikametgahı içerisinde yaşamını yitirdi. Adı edilenin doktorundan yapılan soruşturmada ölüm sebebinin “yaşlılığa bağlı, genel durum bozukluğu” sonucu olduğu tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.

-Gazimağusa’da dondurma çalan şahıs tutuklandı

Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir marketten önceki gün miktarı henüz tespit edilemeyen meyve ve dondurmaların çalınması ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında meselede zanlı olarak görülen İ.Ö. (E-43) tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Gazimağusa’da SİT alanından kum taşıyan şahıslar tutuklandı

Gazimağusa’da dün Ş.K.(E-76), birinci derece arkeolojik SİT alanı kapsamında bulunan Silver Beach sahilinde, yetkili makamdan izinsiz C.Y.’nin (E-42) kullanımındaki kepçe ile sahildeki kumların kullanım biçimlerini değiştirmek suretiyle Eski Eserler Yasası’na aykırı harekette bulundu. Yürütülen soruşturma kapsamında bahse konu şahıslar tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

-Lefkoşa’da uyuşturucu ve trafik kazası

Lefkoşa’da dün Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi üzerinde A.T. (E-22) yönetimindeki kamyonet araç ile seyrettiği sırada “Molto Market” önlerine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağına geçti ve o esnada karşı istikametten gelen Ali Tosunoğlu (E-45) yönetimindeki RY 865 plakalı salon aracın ön kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce yoluna devam eden RP 831 plakalı araç park halinde bulunan UR 871 ve NY 818 plakalı araçlara çarptı.

Yine çarpmanın etkisi ile geriye doğru savrulan NY 818 plakalı araç da gerisinde park halinde bulunan HJ 183 plakalı salon araca çarpıp durdu. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Yürütülen soruşturma kapsamında kamyonet sürücüsü A.T.’nin (E-22) trafik ekipleri tarafından uyuşturucu test cihazı ile yapılan ölçüm sonucu pozitif olarak tespit edilirken, ayrıca aracında yapılan aramada ise, yeşil reçeteye tabi dört adet hap bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahsın sürüş ehliyetine, mahkeme emri ile geçici olarak el konulurken, soruşturma devam ediyor.

-KKTC’de izinsiz ikamet etmek

Kaçak yaşamla mücadele çerçevesinde dün polis ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ikamet izinsiz olduğu tespit edilen 3 kişi tutuklanarak, aleyhinde yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

-Gazimağusa’da yangın

Gazimağusa’da dün Nurlu Sokak üzerinde bulunan bir evin bahçesindeki yardımcı evin çatısında henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi. Yangın ev sakini erkek şahıs tarafından söndürüldü ancak yangına müdahale ettiği sırada çatıdan düşerek yaralandı. Söz konusu şahsın kontrol amaçlı olarak Gazimağusa Devlet Hastanesine sevki sağlandı. Çıkan yangın sonucu çatıda kısmi hasar meydana gelirken, soruşturma devam ediyor.

-Türkmenköy’de yangın

Türkmenköy - İnönü anayolu üzerinde dün bir arazide henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı meydana gelen yangın sonucu yaklaşık 6 dönüm biçilmemiş arpa, 80 metre uzunluğundaki sulama hortumu ve 2 adet zeytin ağacı fidanı ağacı yanarak zarar gördü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, soruşturma devam ediyor.

-Ötüken’de trafik kazası

Ötüken’de dün gece Eziç Restoran yolu üzerinde, Cem Aslan (E-48), yönetimindeki YN 478 plakalı motosikleti ile seyrettiği sırada sola meyilli virajda, önünde seyreden araçları geçmeye çalıştığı sırada yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelen Alihan Ak (E-19) yönetimindeki FD 233 plakalı aracın sağ ön kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Cem Aslan kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde vücudunun muhtelif kemiklerinde kırık teşhisi ile ortopedi servisinde müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.

-Gazimağusa Karpaz anayolunda kaza

Gazimağusa - Karpaz anayolu üzerinde, bu sabaha karşı Halil İmran Ahmad (E-24), 147 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki MG 610 plakalı salon araç ile seyrettiği sırada Caesar Sitesi kavşağı önlerine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağında bulunan kaldırım taşına çarptı. Çarpma sonucu yol içine doğru savrulan MG 610 plakalı araç, o esnada aynı istikamete doğru seyreden Doğa Yetiner (E-24) yönetimindeki SF 287 plakalı aracın sağ yan kısmına çarptı.

Yürütülen soruşturma kapsamında alkollü içki tesiri altında araç kullanmak suretiyle kaza yapan MG 610 plakalı araç sürücüsü Halil İmran Ahmad tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.