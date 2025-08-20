Fenerbahçe Kulübü, 22 yaşındaki Malili kanat oyuncusu Dorgeles Nene'nin transferi için Avusturya'nın Salzburg Kulübü ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

5 YILLIK SÖZLEŞME

Sarı-lacivertlilerden bu transfere ilişkin yapılan açıklama şöyle;

"Kulübümüz, Malili millî oyuncu Dorgeles Nene’nin kalıcı transferi için Avusturya’nın Salzburg kulübü ile anlaşmaya vardı. 22 yaşındaki kanat oyuncusu, kendisini 5 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Dorgeles Nene’ye ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."

ÖZEK: "HIZI, 1'E 1'İ, ÇOK YÖNLÜLÜĞÜ VE GOL ATMA İÇGÜDÜSÜYLE BİZE ÇOK ŞEY KATACAK"

Transfere ilişkin futbol direktörü Devin Özek, şunları kaydetti:

"Dorgeles Nene'nin kulübümüzü seçmesinden dolayı çok mutluyuz. Uluslararası futbolun önemli yeteneklerinden biri ve kalitesini şimdiden üst düzeyde gösterdi. Hızı, 1'e 1'i, çok yönlülüğü ve gol atma içgüdüsüyle bize çok şey katacak. Dorgeles'e 'Ailemize hoş geldin' diyoruz."

Dorgeles Nene ise "Öncelikle burada olduğum için çok mutluyum. Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte olmak benim için büyük bir şans. Benim için Jose Mourinho ile çalışabilecek olmak büyük bir fırsat. Onun ne kadar büyük bir teknik direktör olduğunu bütün dünya biliyor. Ben de onun tecrübelerinden faydalanıp burada hem kendimi geliştireceğim hem de kulübüme katkılar sağlayacağım." değerlendirmesinde bulundu.