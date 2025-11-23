Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Samsunspor'u ağırladı.
Tüpraş Stadı'nda ilk yarısı 0-0 sona eren mücadelenin 90 dakikası 1-1 eşitlikle bitti.
Beşiktaş'ı öne geçiren gol 57. dakikada (Penaltı) Cengiz Ünder'den geldi.
Samsunspor'un beraberlik golünü 66. dakikada Cherif Ndiaye kaydetti.
Evinde galibiyet hasreti 3 maça çıkan Beşiktaş puanını 21 yaptı.
Ligde 2 maçlık galibiyet serisinin ardından Beşiktaş deplasmanından beraberlikle ayrılan Samsunspor ise puanını 24'e çıkardı.
6. dakikada ceza sahasına sol çaprazdan giren Musaba'nın topu sağına çekip yaptığı vuruşta, kaleci Ersin Destanoğlu meşin yuvarlağı uzanarak çıkardı.
13. dakikada ceza yayı yakınındaki Eyüp Aydın'ın kafayla verdiği ara pasıyla çaprazda topla buluşan Ndiaye'nin şutunda, kaleci Ersin Destanoğlu topu kornere çeldi.
36. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Samsunspor savunmasının uzaklaştıramadığı topu penaltı noktasının gerisinde önünde bulan Cerny'nin sert şutunda, kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağı çeldi. Ceza sahası sağ çaprazında dönen topu önünde bulan Cengiz Ünder'in şut denemesi savunmaya çarparak uzaklaştı. Atağın devamında VAR'dan gelen potansiyel penaltı uyarısıyla pozisyonu kenarda izleyen hakem Atilla Karaoğlan, devam kararı verdi.
45+3. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Cerny'nin şutunda, top üstten auta gitti.
55. dakikada El Bilal Toure'nin yerde kaldığı pozisyon sonrasında penaltı kararı çıktı. 57. dakikada Cengiz Ünder penaltıyı gole çevirerek takımını öne geçirdi.
66. dakikada Cengiz Ünder'in hatalı pasında Ndiaye araya girdi ve topu ağlara gönderdi.