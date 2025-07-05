Gayrimenkul yatırımcısı Na’im Payman, 2020 yılında İngiltere’nin Kettering kasabasındaki Grade II statüsünde koruma altına alınan tarihi The Royal Hotel’i 2.2 milyon sterline satın aldı. Oteli düğün salonu, restoran, gece kulübü ve kafe olarak yeniden hayata döndürme planları yapan girişimci, projeye bir yıl içinde 1 milyon sterlin daha harcadı. Ancak bütçesi tükenince çareyi oteli sadece 1 sterline satışa çıkarmakta buldu.

İngiliz tarihinin önemli isimleri Kraliçe Victoria ve yazar Charles Dickens gibi birçok isme ev sahipliği yapan bu ikonik otel, artık yeni bir sahip arıyor… Satışa dahil olan yapılar arasında büyük bir balo salonu, cam kubbeli bilardo odası, eski bir bar alanı ve çeşitli etkinlik mekanları yer alıyor.

Ancak alıcıları bekleyen büyük bir yük de var: Otelin tam anlamıyla restore edilip orijinal projeye uygun hale gelmesi için en az 1 milyon sterlin daha yatırım yapılması gerekiyor.

Girişimci Payman, satış kararını “büyük bir üzüntüyle” aldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“The Royal Hotel’in bu kasaba için ne kadar özel olduğunu biliyorum. Bu otel hem geçmişiyle hem de halkın sevgisiyle benim için çok değerliydi. Onu eski görkemine kavuşturup Kettering’in merkezine yeniden hayat verecek bir oluşum haline getirmeyi gerçekten çok istemiştim.”

Payman ayrıca bugüne dek yapılan harcamalar arasında tarihi unsurların belgelenmesi, mimari başvuruların hazırlanması, dijital markalaşma çalışmaları gibi detayların da yer aldığını söyledi.

Tarihi ve mimari değeri yüksek bu yapıyı sadece 1 sterline almak kulağa inanılmaz gelse de yeni sahibinin ciddi bir maliyetin altına girmesi gerekecek. Yine de Kraliçe Victoria’nın konakladığı bir balo salonuna sahip olmak, bazı yatırımcılar için hala kaçırılmaz bir fırsat olabilir…