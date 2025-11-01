Bangkok'ta yaşayan 70 yaşındaki bir kadın, telefon dolandırıcılarının tuzağına düşerek kaybettiği birikimlerini geri kazanmak isterken, talihsizliği inanılmaz bir şansa dönüştü.

Dolandırıcıların talimatıyla 14 milyon bahtlık (yaklaşık 410 dolar) altın alan kadın, tam bu esnada küresel piyasalarda altının rekor kırmasıyla tesadüfen 2,3 milyon baht (yaklaşık 67.528) net kâr elde etti.

Bangkok'ta akıllara durgunluk veren olay, Ekim ayı başlarında 70 yaşındaki bir kadının, kendisini polis memuru olarak tanıtan bir dolandırıcıdan telefon almasıyla başladı. Dolandırıcı, kadının banka hesabının bir kara para aklama soruşturmasına karıştığını iddia ederek onu tuzağa düşürdü.

Yasal bir yaptırımla karşı karşıya kalmaktan korkan kadın, dolandırıcının yönlendirmesiyle Hong Kong'daki bir hesaba 410.000 baht (yaklaşık 12 bin dolar) havale etti. Bankanın şüpheli işlem nedeniyle hesabı dondurması üzerine dolandırıcılar, planlarının ikinci aşamasını devreye soktu.

Şebeke, kadını kalan tüm birikimleriyle altın alıp kendilerine teslim etmeye ikna etti. Günlerce altın toplayan kadın, bu işe 14 milyon baht (410 dolar) harcadı. Ancak durumdan şüphelenmeye başlayan kadın, 17 Ekim'de Plabplachai 2 Polis Karakolu'na giderek durumu bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen polis, dolandırıcıları yakalamak için bir operasyon düzenledi. Kadından, dolandırıcının talimatlarına uymasını isteyen ekipler, bir tuzak hazırladı. Ertesi gün dolandırıcının isteği üzerine kadın, altınları bir süt tozu kutusuna gizleyerek Yaowarat bölgesindeki bir hastaneye götürdü.

"Teslimat" için buluşma noktasına gelen ve kurye kılığında olan şüpheli, sivil polisler tarafından suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan kişinin, vize süresini geçirerek Tayland'da kaçak olarak bulunan Hong Kong vatandaşı Ming Yin Tang olduğu tespit edildi.

KOMPLO ONA SERVETİN KAPISINI ARALADI

Dolandırıcılık komplosu, mağdur kadın için beklenmedik bir servetin kapısını araladı. Kadının dolandırıcıların zoruyla altın aldığı günler, aynı zamanda değerli metalin küresel piyasalarda hızla değer kazandığı bir döneme denk geldi.

Olayın aydınlatılmasının ardından elindeki tüm altınları satan kadın, 16,7 milyon baht (493.412 dolar) gelir elde etti. Başlangıçta harcadığı 14 milyon bahtlık sermayesi ve dolandırıcılara kaptırdığı 410.000 baht düşüldüğünde, bu talihsiz olaydan yaklaşık 2,3 milyon baht net kârla ayrıldı.

Ekonomi uzmanları, kadının altınlarını sattığı zamanlamanın, fiyatların tarihi zirveye ulaştığı bir ana denk geldiğini, hemen ardından ise altın fiyatlarının %6'dan fazla değer kaybettiğini belirtti. Bu tesadüf, dolandırılmak üzereyken şans eseri zenginleşen kadının hikayesini daha da inanılmaz kıldı.