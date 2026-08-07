Girne’de korkunç bir cinayet işlendi. Sabahın ilk saatlerinde bıçaklı saldırıya uğrayan 40 yaşındaki Nizam Allanazarov hayatını kaybetti.

Dün saat 01.30 sıralarında Girne'de Gazi Osman Paşa Sokak'ta bir apartmana ait otoparkta ilk tespitlere göre 7 kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında bıçaklanan 40 yaşındaki Nizam Allanazarov, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayda yaralanan 37 yaşındaki isminin baş harfleri R.A. ise aynı hastanede yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

Cinayetin ardından yaşları 28 ve 37 arasında değişen ve Bangladeş, Türkmenistan, Azerbaycan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan toplam 7 zanlı, polisin yürüttüğü başarılı operasyonla kısa sürede yakalandı.

Soruşturmanın en dikkat çekici gelişmesi ise cinayeti işlediği belirtilen isminin baş harfleri M.Q.'nun gönüllü ifade vererek suçu itiraf etmesi oldu.

Edinilen bilgiye göre korkunç olay şöyle gelişti:

7-8 kişilik bir arkadaş grubu doğum günü kutlaması amacıyla Girne’de bir apartmanın en üst katındaki bir dairede bir araya geldi. İddiaya göre gece ilerleyen saatlerde dairede başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek apartmanın otoparkına taştı.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, tartışma sırasında ilk olarak 37 yaşındaki isminin baş harfleri R.A. bıçaklandı. Yaralanan R.A., olay yerinden kaçarak yaklaşık 100 metre uzaklıktaki bir markete sığındı. Burada çevredekiler tarafından ilk müdahalesi yapılan R.A., daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak olay bununla da sınırlı kalmadı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, R.A.'nın ambulansla hastaneye götürülmesinden kısa süre sonra aynı bölgede ikinci bir bıçaklama olayı yaşandı. Bu kez 40 yaşındaki Nizam Allanazarov boynundan bıçaklandı. Ağır yaralanan Allanazarov, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Boynundan bıçaklanan 40 yaşındaki Nizam Allanazarov olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayda yaralanan R.A.'nın ise Girne Akçiçek Hastanesi'nde tedavi altına alındığı, vücuduna 18 dikiş atıldığı ve bir süre müşahede altında tutulduktan sonra polis gözetiminde taburcu edildiği öğrenildi.

Polis soruşturmasına göre olayın temelinde alacak-verecek meselesi bulunuyor.

İddiaya göre maktul Nisam Allanazarov'un, M.Q.'yu iki ayrı noktada darp etmesi üzerine zanlı intikam almaya karar verdi. M.Q., 39 santimetrelik bıçakla Allanazarov'u boğazı, göğüs kafesi ve vücudunun çeşitli bölgelerinden toplam 7 kez bıçaklayarak ölümüne neden oldu.

KIYAFETLERİNİ DEĞİŞTİRDİ AMA POLİSTEN KAÇAMADI

Cinayetin ardından üzerindeki kanlı kıyafetleri değiştiren zanlı M.Q., kaçmaya çalışırken Girne CÖŞ ve Adli Şube ekiplerinin takibi sonucu kısa sürede yakalandı.

Öte yandan bıçaklı saldırıda 40 yaşındaki Nizam Allanazarov’un hayatını kaybetmesiyle ilgili isminin baş harfleri G.Ö., R.A., A.D., MD.K.H., Z.A. ve R.K. de gözaltına alınarak tutuklandı.

7 zanlı, dün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Mahkeme, zanlıların soruşturma kapsamında bir gün daha poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Mahkemede olguları aktaran polis, olayın dün saat 01.30'da Girne'de Gazi Osman Paşa Sokak'ta bulunan bir apartmana ait otoparkta meydana geldiğini belirtti.

Polis, çıkan tartışma sırasında bıçaklanan Nizam Allanazarov'un olay yerine gelen ambulansla ağır yaralı olarak kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'nde, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını ifade etti.

Polis, avukatları bulunmayan zanlıların "taammüden adam öldürme", "kanunsuz uyuşturucu" ve "kanunsuz alet taşıma" suçlarından tutuklandığını aktardı.

Polis zanlı M.G.'nin "kendisine hakaret ve darp ettiği" gerekçesiyle 40 yaşındaki Nizam Allanazarov'u ağız uzunluğu 16, toplam uzunluğu 39 cm olan bıçakla 7 defa bıçakla yaraladığını aktardı.

Zanlının maktulden 3 bin lira aldığını, bu konuda çıkan tartışma sırasında ilk olarak maktulün M.G.'yi darp ve hakaret ettiğini, bunun üzerine zanlının, kendi evine çıkıp bıçak aldığını belirten polis, zanlının önce olay sırasında yaralandığı açıklanan 37 yaşındaki R.A.'yı yaraladığını ardından pusuya yatıp Nizam Allanazarov'un gelmesini beklediğini ve daha sonra saldırdığını açıkladı.

Diğer zanlıların ise olayla bağlantıları olup olmadığını araştırılacağını kaydeden polis, zanlı M.G.'nin olay yerinde giydiği kıyafetler ve bıçağın bulunarak emare alındığını söyledi.

Olay yerindeki diğer kişilerin bulunduğu araçta uyuşturucu madde bulunduğunu belirten Polis, zanlıların olayla bağlantılarının araştırıldığını ifade etti.

Polis, zanlılar hakkında bir günlük ek tutukluluk talep etti.

Yargıç, polisin şahadetini tamamlamasının ardından zanlılara söz hakkı verdi. Sırayla konuşan zanlılar şöyle dedi:

M.G.: "Şimdilik söyleyeceğim bir şey yok."

G.Ö.: "Dün akşam (önceki akşam) işten çıktım. Boğaz'a R.A.'nın yanına gittim. Saat 23.00 gibi Kaşgar'a geri döndüm. Olay yerinde yoktum. Ben Boğaz ile Girne arasında arkadaşlarımın ulaşımını sağlamak için şoförlük yaptım."

R.A.: “A.D.'nin doğum günü vardı. Boğaz'a gittim. Sonra G.Ö. arabayı bıraktı. Biz parkta oturuyorduk. Benim yanımda Nizam Allanazarov vardı ve olay meydana geldi. Hayatımda ilk kez mahkemeye geldim. Ne konuşmam gerektiğini bilmiyorum."

A.D.: "Dün (önceki gün) benim doğum günümdü. Arkadaşımı aracı kullanması için çağırdım. Biz Kaşgar'da parkta otururken borç alışverişi konusu geçti ve tartışma çıktı. Nizam Allanazarov, M.G.'ye vurdu. Sonra biz evimize çıktık."

M.D.K.H.: "Nizam Allanazarov'un bıçaklandığına dair bilgi almam üzerine Dr. Akçiçek Hastanesi'ne gittim."

R.K.: "Olaylar bellidir, ifademi vermiştim."

Yargıç Mine Gündüz Serden, soruşturmanın selameti açısından zanlıların bir gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.