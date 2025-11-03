DAÜ’den verilen bilgiye göre, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Uluslararası Akademik, Sosyal ve Ekonomik İlişkiler Federasyonu (USKEF) ile Uluslararası Sosyal, Kültürel ve Akademik İlişkiler Derneği (USKAİD) iş birliğinde düzenlenen “Doğu Akdeniz’in Stratejik Önemi” sempozyumunda sunulan bildirilerden derlenen kitabın lansmanı Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda yer aldı.

Lansmana, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, diğer yetkililer, konuklar ve Hukuk Fakültesi öğrencileri katıldı.

“Doğu Akdeniz’in Stratejik Önemi: Analizler ve Gelecek Vizyonu” isimli kitap lansmanı, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, USKEF Genel Başkanı Dr. Umut Elbir ve USKAİD Başkanı Av. Selman Yaray’ın açılış konuşmalarıyla başladı.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, konuşmasında, “Doğu Akdeniz’in Stratejik Önemi: Analizler ve Gelecek Vizyonu” isimli kitabın, üniversitenin ev sahipliğinde düzenlenen sempozyumun bilimsel çıktılarından derlendiğini belirterek, kitabın yalnızca akademik bir derleme değil, Doğu Akdeniz’e dair çok boyutlu bir vizyonun somut yansıması olduğunu belirtti.

Kılıç, Doğu Akdeniz’in tarih, kültür ve stratejik güç dengelerinin kesiştiği bir bölge olduğunu ifade ederek, enerji kaynakları, ticaret yolları, güvenlik politikaları ve deniz yetki alanları açısından bölgenin küresel ölçekte önem taşıdığını, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ise Türk dünyasının Doğu Akdeniz’deki doğal köprüsü olduğunu dile getirdi.

Kitabın, Mavi Vatan doktrini, enerji güvenliği, bölgesel iş birlikleri ve uluslararası hukuk çerçevesinde geliştirilen çözüm önerileriyle bölgenin geleceğine bilimsel ve vizyoner bir perspektif sunduğunu belirten Kılıç, eserin akademik dünyaya ve karar vericilere rehberlik edeceğini ifade etti.

Kılıç, başta USKEF ve USKAİD olmak üzere kitabın hazırlanmasında emeği geçen tüm yazar, editör ve kurumlara teşekkür ederek, çalışmanın yeni akademik iş birliklerine vesile olmasını temenni etti.

USKAİD Başkanı Av. Selman Yaray da, kitabın sadece bir sempozyumun çıktısı olmadığını, bilimsel aklın, ulusal menfaatlerin ve bölgesel barış vizyonunun ortak bir yansıması olduğunu vurguladı.

Yaray, Doğu Akdeniz’in tarih boyunca medeniyetlerin kesişim noktası ve stratejik rekabetin merkezi olduğunu belirterek, enerji kaynakları, ticaret yolları ve jeopolitik dengeler açısından bölgenin Türkiye ve KKTC için olduğu kadar tüm Akdeniz ve dünya için de kritik öneme sahip olduğunu ifade etti.

Kitabın, Mavi Vatan doktrininin barışçıl temelleri, KKTC’nin Türk dünyasındaki stratejik rolü ve uluslararası hukuk perspektifiyle enerji politikaları üzerine sağlam bir zemin sunduğunu belirten Yaray, Doğu Akdeniz’de bilimin ve diplomasinin el ele yürüdüğü bir dönemin kapılarını aralamayı hedeflediklerini söyledi.

Yaray, “Doğu Akdeniz sadece bir harita parçası değil, geleceğimizin rotasıdır” ifadelerini kullandı.

USKEF Genel Başkanı Dr. Umut Elbir de, yazının kalıcılığının önemine vurgu yaparak, kitap lansmanının bilgilerin kalıcılığını sağlamak amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti. “Bundan 10 sene önce okuduğum kitapları şimdi çok daha iyi anlıyorum. Umarım bu kitap da sizler için gelecekte aynı değerde olur.” diyen Elbir, kitabı okuyanların Kıbrıs’ın anlamını, değerini ve önemini daha iyi kavrayacaklarını ifade etti. Elbir, “Kıbrıs gerek ekonomik gerek enerji gerekse stratejik açıdan son derece kıymetli bir bölgedir. Bu eserin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu kitabı gençlere armağan ediyoruz.” şeklinde konuştu.

TÜMBİAD Genel Başkanı Mustafa Efe Topaloğlu ise konuşmasında, kendi kitabından bahsederek, yapay zekânın gelecekte insan yaşamını nasıl dönüştüreceğine dair bir kitap kaleme aldığını belirtti. Topaloğlu, “Dünyamız hızla değişiyor; bilgiye, veriye ve teknolojiye sahip olanlar dünyayı değiştirecek. Yeni bir çağın, yapay zekâ çağının içindeyiz. Bugün Doğu Akdeniz’in önemi neyse, yarın devletler için yapay zekâ, veri ve bilgi o kadar önemli olacaktır.” dedi.



TÜMBİFED Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Cemal Zehir, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin dünya standartlarında bir üniversite olduğunu söyledi. vurgulayarak başladı. Türk üniversiteleri arasında önemli bir konuma sahip olan DAÜ’nün, 2026 yılı QS Index verilerine göre dünya sıralamasında 691. sırada yer aldığını hatırlatarak, “Kıbrıs Adası’ndan dünya bilimine hitap ediyorsunuz.” ifadelerini kullandı.

Stratejist kimliğine de değinen Prof. Dr. Zehir, çalışmasını Doğu Akdeniz stratejisinden ziyade Kuzey Kıbrıs stratejisine nasıl katkı sunabileceği düşüncesiyle şekillendirdiğini belirtti.

Kitap lansmanı, kitapların öğrencilere ve misafirlere ücretsiz olarak dağıtımının ardından sona erdi.

-Doğu Akdeniz’in Stratejik Önemi Kitabı

Kitap, Şubat 2025’te DAÜ ev sahipliğinde düzenlenen sempozyumun akademik çıktılarından oluşuyor. Uzman akademisyenler, bürokratlar ve diplomatların katkılarıyla hazırlanan eser, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin jeopolitik, ekonomik ve kültürel potansiyelini Türk dünyasıyla iş birliği perspektifinde ele alıyor. Mavi Vatan doktrini, enerji kaynakları, ticaret yolları ve bölgesel istikrar gibi konular detaylı analizlerle okuyucuya sunulurken, her bölüm akademisyenler, öğrenciler ve karar alıcılar için yol gösterici nitelik taşıyor. Kitap, barış, adil paylaşım ve uluslararası hukuka saygılı bir yaklaşımı savunurken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türk dünyasındaki stratejik rolünü ön plana çıkarıyor.