"Doğanın Büyüsü" temalı 3'üncü Dünya Çocuk Günü Sergisi 12 Haziran’a kadar ziyarete açık olacak.

Mevhibe Mustafa Başman Vakfı ile Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) iş birliğinde, 2 Haziran’da Atatürk Kültür Merkezi'nde açılan serginin süresi uzatıldı.

Proje Sorumlusu Ayhatun Ateşin’in verdiği bilgiye göre, Arife gününe kadar açık olan serginin süresi, yoğun talep üzerine 10-12 Haziran tarihlerinde bayram sonrası için de uzatıldı.

Mevhibe & Mustafa Başman Vakfı ile Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) iş birliğinde düzenlenen 3. Dünya Çocuk Günü Resim Yarışması, bu yıl “Doğanın Büyüsü” temasıyla gerçekleştirilmiş, dereceye giren 20 eser ile sergilenmeye değer 120 çalışma, 2 Haziran’da Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen ödül töreninde sanatseverlerle buluşmuştu.