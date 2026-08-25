Aksa Süper Liginin iddialı takımlarından Doğan Türk Birliği yönetimi yeni sezon öncesinde çalışmalarını sürdürürken, takıma destek veren taraftarları için kombine bilet satışlarına başladığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda kombine biletlerin yıllık 5000 TL’ten satışla sunulduğu bildirildi.

Kulüpten yapılan paylaşım şöyle:

“AKSA Süper Lig 2026-2027 sezonunda yeni bir hikâyeyi birlikte yazmaya hazırız! Sarı-lacivert sevdamıza tribünden güç katmak ve takımımızın her anında yanında olmak için yıllık 5.000₺ olan kombinenizi ayırtın. YENİ BİR HİKÂYE İÇİN YERİNİ AL! Bilgi ve rezervasyon: 0539 121 1938!”