Kıbrıs Türk Futbol Kulüpler Birliği Başkanı Aytaç Karavezirler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı görevine seçilen Sayın Tufan Erhürman’ı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Karavezirler, mesajında seçim sürecinin demokratik bir olgunluk içinde tamamlandığını vurgulayarak şu ifadelere yer verdi:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı görevine seçilen Sayın Tufan Erhürman’ı en içten dileklerimle tebrik ederim.

Sayın Erhürman’ın demokratik bir olgunlukla gerçekleşen seçim sürecinin ardından halkımızın takdiriyle göreve gelmiş olması, ülkemizin geleceği adına umut verici bir gelişmedir.

Futbol camiası olarak, sporumuzun gelişmesi, gençlerimizin daha iyi imkânlara kavuşması ve sporun birleştirici gücünün ülkemizde daha da yaygınlaşması adına Sayın Erhürman’ın liderliğinde atılacak adımları heyecanla bekliyoruz.”

Karavezirler, mesajının sonunda Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’a yeni görevinde başarılar dileyerek, “Halkımıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederim.” ifadelerini kullandı.