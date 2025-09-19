Doğancı Spor Kulübü’nde yönetim değişimi gerçekleşti. Yapılan yönetim kurulu toplantısının ardından kulüp başkanlığı, Cemal Cemsal’dan Recep Tozanlı’ya resmen devredildi.

Toplantıda ayrıca Divan Kurulu Başkanlığı’na Ali Üncü getirildi.

Yeni yönetim listesi şu şekilde belirlendi:

• Başkan: Recep Tozanlı

• As Başkan: Rasıh Ergel

• Altyapı Sorumlusu: Onur Tümtürk

• Saha Sorumlusu: Ferhat Kurtboğan

• Sporcu Sorumluları: Fehmi Kurtboğan, Enver Çuvalcıoğlu

• Genel Sekreter: Salih Karabulut

• Basın Sözcüsü ve Halkla İlişkiler Sorumlusu: Ali Üncü

• Faal Üyeler: Cemal Çamlıca, Aziz Gigik, Cemal Cemsal

Yeni dönemde kulüp yönetimi, altyapı çalışmalarına ve bölge gençliğinin spora yönlendirilmesine ağırlık verecek. Doğancı Spor Kulübü camiası, geçmişten gelen güçlü dayanışma ruhuyla yeni yönetimin yanında olduğunu vurgularken, hedefin daha başarılı ve birlik içinde bir kulüp yaratmak olduğu belirtildi.