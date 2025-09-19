Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından ilk kez düzenlenecek olan U17 Elit Lig'de sezon planlaması belli oldu. 8 takımın ada geneli çift devreli lig formatıyla karşılaşacağı lig 11-12 Ekim 2025 tarihinde başlayacak. 14 haftalık lig maratonunun ardından Şampiyonluk Grubu ve Play-Out Grubu ile sonlanacak olan ligde normal sezonu ilk 4 sırada tamamlayan takımlar 1-4 / 2-3 formatına göre eşleşecek ve çift maç eliminasyon sistemine göre karşı karşıya gelerek finale kalma mücadelesi verecek. Ligi 5. ve 8. sıra (dahil) arasında bitiren takımlar ise 5-8 / 6-7 formatına göre eşleşecek ve çift maç eliminasyon sistemine göre iki maç yapacak. Bu iki maçta toplam skorda kaybeden takım bir sonraki sezonda U17 Bölgesel Lig'de yer alacak. 2025-2026 sezonunda U17 Bölgesel Lig'den 4 takım Elit Lig'e yükselecekken, 2026-2027 sezonunda U17 Elit Lig 10 takımlı olarak oynanacak.
U17 BÖLGESEL LİG 25-26 EKİM'DE BAŞLAYACAK
Öte yandan bölgesel formatta oynanacak olan U17 Bölgesel Lig 25-26 Ekim 2025 tarihinde başlayacak. Bölgesel Lig'de başvurular bugünden itibaren başlarken 3 Ekim 2025 tarihinde sona erecek.
U17 ELİT LİG'DE YER ALACAK TAKIMLAR
1461 İskele Trabzonspor
Çetinkaya Türk Spor Kulübü
Doğan Türk Birliği
Dumlupınar Türk Spor Kulübü
Göçmenköy İdman Yurdu Spor Kulübü
Gönyeli Spor Kulübü
Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü
Mağusa Türk Gücü
SEZON PLANLAMASI
Transfer Dönemi (26 Eylül – 6 Ekim 2026)
Fikstür Çekimi (26 Eylül 2026)
Hafta: 11-12 Ekim 2025
Hafta: 18 Ekim 2025
Hafta: 25-26 Ekim 2025
Hafta: 1-2 Kasım 2025
Hafta: 8-9 Kasım 2025
Hafta: 15-16 Kasım 2025
Sınav Haftası Arası (17-24 Kasım 2025)
Hafta: 29-30 Kasım 2025
Ara Transfer (1-5 Aralık 2025)
Hafta: 6-7 Aralık 2025
Hafta: 13-14 Aralık 2025
Hafta: 20-21 Aralık 2025
Hafta: 27-28 Aralık 2025
Hafta: 3-4 Ocak 2026
Hafta: 10-11 Ocak 2026
Hafta: 17 Ocak 2026
Sınav Haftası Arası (16-26 Ocak 2026)
Play-Off Şampiyonluk Yarı Final 1.Maç: 31 Ocak-1 Şubat 2026 (1-4 / 2-3)
Play-Out Küme Düşme Grubu 1.Maç: 31 Ocak-1 Şubat 2026 (5-8 / 6-7)
Play-Off Şampiyonluk Yarı Final 2.Maç: 7-8 Şubat 2026 (1-4 / 2-3)
Play-Out Küme Düşme Grubu 2.Maç: 7-8 Şubat 2026 (5-8 / 6-7)
Play-Off Şampiyonluk Final: 13 Şubat 2026