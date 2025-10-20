AKSA SÜPER LİG 5. HAFTA PANORAMASI

Aksa Süper Lig’de 5. Hafta karşılaşmaları Cumhurbaşkanlığı seçimi nedeniyle geçtiğimiz Cuma ve Cumartesi günü oynanan karşılaşmalarla tamamlanırken, ligde zirvenin tek sahibi Doğan Türk Birliği oldu.

Süper Ligin 5. Haftasına averajla lider başlayan Doğan Türk Birliği evinde zorlansa da Mesarya’yı mağlup ederken, takipçisi Dumlupınar Lefkoşa’da Yenicami ile sahadan beraberlikle ayrılınca Doğan Türk Birliği zirvenin tek sahibi oldu.

İlk haftada aldığı gollü beraberlik sonrasında oynadığı 4. karşılaşmayı da gol yemeden galip tamamlayan China B. Gençlik Gücü evinde Lefke’yi mağlup ederek zirve yarışında yükselişini sürdürdü.

Ligde ilk haftada aldığı mağlubiyet sonrasında toparlanan Cihangir takımı ise konuk ettiği Gönyeli’yi farklı mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini aldı.

Lefkoşa ekiplerinden Çetinkaya konuk olduğu A. Yeşilova karşısında farklı bir galibiyete imza atarak üst sıralara doğru yükselişini sürdürürken, Yeşilova’nın ise kan kaybı devam ederek sıralamada alt sıralara geriledi.

Lige kötü başlangıç yapan Mağusa Türk Gücü konuk ettiği güçlü Esentepe takımıyla gollü berabere kalarak 2 haftalık galibiyet serisini bitirdi. Esentepe takımı ise deplasmanda 1 puan alarak bir adım daha yükseldi.

Haftanın derbi mücadelesinde Mormenekşe konuk ettiği Yeniboğaziçi karşısında geriye düşmesine karşın son anlarda bulduğu gollerle sahadan galip ayrılarak ligdeki 2. galibiyetini aldı. Yeniboğaziçi ise galibiyet hasretine yine son veremeyerek ligin dibinde yer almaya devam etti.

Süper Ligin 5. Haftasında oynanan 8 karşılaşmanın 4 tanesini ev sahipleri, 2 tanesini ise deplasman takımları kazanırken 2 maç ise beraberlikle tamamlandı.

Bu haftaki maçların tümünde yine gol atılırken kale ağları 26 kez havalanarak, maç başına 3,25 gol ortalamasına ulaşıldı. Atılan gollerin 16 tanesini yerli futbolcular atarken, 10 tanesini de yabancılar attı.

Gol krallığı yarışında zirvede olan Cihangir’den Ndong Meye bu hafta attığı golle gol sayısını 7 yaparken, onu 5 golle C. B. Gençlik Gücü’nden Jibril Ibrahım , Karşıyaka’dan Papa Demba Ndıor ve Çetinkaya’dan Ussumane Djabi takip ediyor.

Bu hafta oynanan karşılaşmalarda 36 sarı kart ve 2 de kırmızı kart gösterildi.

Haftanın Takımı: Çetinkaya

Aksa Süper Lige iyi başlangıç yapamayan Çetinkaya takımı toparlanmaya başlarken, konuk olduğu zorlu A. Yeşilova deplasmanında elde ettiği 4 – 1’lik galibiyetle camiaya olumlu mesajlar vererek yükselişini sürdürdü

Haftanın Futbolcusu: Arif Uysal (C.B Gençlik Gücü)

C. B Gençlik Gücü takımının tecrübeli futbolcusu Arif Uysal, konuk ettikleri Lefke karşısında takımının 10 kişi oynadığı ikinci devrede adeta 2 kişilik bir oyun oynarken attığı golle de galibiyetin mimarı oldu.

Haftanın Teknik Direktörü: Nazım Aktunç (K.Kaymaklı)

Sezona genç bir kadro ile başlayan K.Kaymaklı’da teknik direktör Nazım Aktunç, iki önemli yabancısından yoksun olarak, genç oyuncularıyla konuk olduğu Karşıyaka deplasmanında takımını iyi konsantre ederek yerinde müdahalelerle maçı farklı kazandı

Haftanın Hakemi: Utku Hamamcıoğlu (Karşıyaka-K.Kaymaklı)

Zorluk derecesi yüksek maçlardan biri olan Karşıyaka – K.Kaymaklı maçının orta hakemliğini yapan tecrübeli düdük Utku Hamamcıoğlu, maç boyunca doğru düdükler çalarak ve maçta tansiyonu aşağılarda tutarak sadece 1 kartla maçı tamamladı.

Haftanın Kareası:

Süleyman Çamlıca(Yenicami), Ünal Kaya(GG) Kenan Oshan (DTB), Mady Diarra(Mormenekşe)

Haftanın Onbiri:

İdris(K.Kaymaklı), Fetin (Mormenekşe), Sena (K.Kaymaklı), Mustafa(DTB), Hasan (Cihangir), Yasin (Çetinkaya), Meye (Cihangir), Emre (Mormenekşe),Gime (DTB), Babacar(Cihangir), Marega(K.Kaymaklı)



AKSA SÜPER LİG 5. HAFTA TOPLU SONUÇLAR

Yenicami – Dumlupınar: 1-1

Doğan Türk Birliği – Mesarya: 2-1

China Bazaar Gençlik Gücü – Lefke: 2-0

Mağusa Türk Gücü – Esentepe: 2-2

Cihangir – Gönyeli: 4-0

Mormenekşe – Yeniboğaziçi: 2-1

Alsancak Yeşilova – Çetinkaya: 1-4

Karşıyaka – Küçük Kaymaklı: 0-3

AKSA SÜPER LİG 6. HAFTA PROGRAMI

24 Ekim 2025 – Cuma (19.00)

Lefke – Doğan Türk Birliği

25 Ekim 2025 – Cumartesi (14.00)

Gönyeli – Karşıyaka

Esentepe – Yenicami

Çetinkaya – Mağusa Türk Gücü

26 Ekim 2025 – Pazar (14.00)

Yeniboğaziçi – Cihangir

Küçük Kaymaklı – Alsancak Yeşilova

Mesarya – Mormenekşe

27 Ekim 2025 – Pazartesi (19.00)

Dumlupınar – China B. Gençlik Gücü

AKSA Süper Lig Puan Tablosu

