Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na bağlı U12 Milli Takımımız, Trabzon’da düzenlenen özel futbol turnuvasında gösterdiği üstün performansın ardından adaya döndü.

TURNUVADA TAM NOT ALDILAR

Millilerimiz, hem sahadaki mücadeleleriyle hem de centilmenlikleriyle futbol otoritelerinden ve izleyicilerden tam not aldı. Turnuva boyunca sergiledikleri disiplinli oyun anlayışı, takım içi uyum ve yüksek motivasyon, teknik ekip tarafından da büyük bir memnuniyetle karşılandı. Antrenörleri, takımın her geçen gün daha da geliştiğini ve bu başarının tesadüf olmadığını vurguladı.

AİLELERDEN UNUTULMAZ KARŞILAMA

Başarıyla tamamlanan turnuvanın ardından yurda dönen U12 millilerimizi Ercan Havalimanı’nda coşkulu bir kalabalık karşıladı. Ellerinde pankartlar, çiçekler ve plaketlerle çocuklarını bekleyen aileler, duygu dolu anlar yaşadı. Bazı veliler gözyaşlarını tutamazken, çocuklarına sarılarak hem gurur hem de mutluluk yaşadılar. Havalimanı kısa süreliğine adeta bayram yerine dönerken, tezahüratlar eksik olmadı.