Aksa Süper Ligin 21. Haftasının açılış maçında dün akşam Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Doğan Türk Birliği ile Lefke karşı karşıya geldi.

Şampiyonluk hedefindeki Doğan Türk Birliği’nin mutlak galibiyet için çıktığı maçta Lefke karşısında sahadan 3 – 0 galip ayrılarak lider Gençlik Gücü’nün puan kaybettiği haftada zirveye bir adım daha yaklaştı.

Doğan Türk Birliği’ne galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Gime Toure, 51. dakikada Muhittin Tümbül ve 78. Dakikada Mustafa Salk attı.

Bu sonucun ardından Doğan Türk Birliği puanını 46 yaparak GG’ylşe puan farkını 3’e indirdi.

(Foto: Özgür Göksel)