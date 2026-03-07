Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 28 Şubat-4 Mart 2026 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, Kadınlar Ligi, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig, ve U17 Bölgesel Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

1 Maç: Kerem Tahir Akartürk (Mormenekşe), Mert Baran Mutlu (Değirmenlik), Muammer Tip (Çetinkaya)Yunus Kalaycı (Yeniboğaziçi)

2 Maç: Erdoğan Nay (Baf Ülkü Yurdu), Faruk Çeler (Değirmenlik)

3 Maç: Hicabi Demir (Maraş),

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ

1 Maç: Ahmet Kurtcu (Gönyeli SK), Burak Bozçalı (Değirmenlik SK), Yusuf Karaaziz (Esentepe), Zihni Özçetiner (Baf Ülkü Yurdu)

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Aboubacar Bemba Sangare (Yenicami), Ali Savaşan (Doğan Türk Birliği), Aras Arıkan (Yeniboğaziçi), Arda Bayram (Maraş), Arda Öztinen (Baf Ülkü Yurdu), Babacar Mbaye Diop (Cihangir), Barış Kaya (Yenicami), Beran Kende Boros (Düzkaya), Berat Akalın (Yeniboğaziçi)

Can Polat İnceler (Türk Ocağı Limasol), Doğan Ege Ermemiş (Esentepe), Doğan Şakalak (Atoll Kozanköy), Doğukan Demirman (Doğan Türk Birliği), Haydar Deniz Ortakcı (Mormenekşe), Hüseyin Filo (Mormenekşe), Hüseyin Konyalıoğlu (Atoll Kozanköy), Issıaka Bamba (China Bazaar Gençlik Gücü), İbrahim Güder (Doğan Türk Birliği), Mehmet Konu (Maraş), Mert Kuş (Mağusa Türk Gücü), Mert Olgun Sezer (Mağusa Türk Gücü), Mustafa Geliç (Hamitköy), Rifat Salih Dursun (Kaplıca Karadeniz 61), Tamer Cem Haddur (Alsancak Yeşilova), Taner Seyitler (Lefke), Yiğit Can Ayaz (Atoll Kozanköy), Yusuf Elma (Hamitköy)