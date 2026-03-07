Çello Dikmen Gücü: Maçlar sahada kazanılır
Stat: Atatürk Stadı

Hakemler: Osman Özpaşa, Güneş Demir, Arif Malek

China Bazaar Gençlik Gücü: Kemal, İsmail, Mustafa Sakallı, Adil, Ünal, Fofana, Semih, Ahmet, Mehmet Altın, Arif, Jibril.

Dumlupınar; Mustafa, Yasin, Olcay, Yannick Nkruziza, Doğukan, Orhan, Berk Büyükkal, Osman, Mert Güçlücan, Christian Robert, Nazım Deveci

Gol: Dk. 90 Robert Mizode

AKSA Süper Lig’in 21. hafta mücadelesinde lider China Bazaar Gençlik Gücü ile Dumlupınar karşılaştı.

Atatürk Stadı’nda yer alan mücadelede Dumlupınar son yarım saati 10 kişi oynamasına rağmen rakibini 1-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışında önemli bir puan kaybı yaşattı.

İlk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlanan maçın 57. dakikasında Dumlupınar’dan Yannick, Adil’e yaptığı müdahale sonrasında direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Gençlik Gücü kalan bölümde rakip kaleye yüklense de 90. dakikada aldığı ara pası ile kaleci Kemal’ı geçen Christian Robert topu ağlarla buluşturarak maçı takımına 1-0’lık skorla kazandırdı.

Gençlik Gücü Üst üste ikinci iç saha maçında mağlup olarak, 49 puanda kalırken, Dumlupınar 33 puana yükseldi.