Değirmenlik Spor Kulübü’nün maçlarını oynadığı Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Sadık Cemil Stadı, yapılan çalışmaların ardından doğal çim zemine kavuşarak düzenlenecek törenle hizmete açılıyor.

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda yenilenen stat için 8 Mart Pazar günü açılış töreni düzenlenecek. Tören, aynı gün oynanacak Değirmenlik – Lapta 21. hafta karşılaşması öncesinde saat 13.30’da gerçekleştirilecek.

Kulüp yetkilileri ve belediye tarafından yapılan davette, spor camiası ve taraftarlar açılış törenine davet edildi.