Türkiye kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, bu kez Kıbrıs seçimlerine el attı. Ünlü, kendisini dinleyenlerden Ersin Tatar'ın kazanması için dua etmesini istedi.

Ünlü'nün konuşması şöyle:

“Kıbrıs'ta bu pazar seçim var. Ersin Tatar beyefendinin kazanması için dua etmemiz lazım. Çok önemli. Türkiye'nin bekası için Akdeniz bekası için. Gazze için de çok önemli. Tüm mesele Kıbrıs'ın üzerinden geçiyor. ABD ne yapmaya başladı Kıbrıs'a üsler kurmaya başladı. İngilizlerin zaten vardı.

Erbakan Kıbrıs'ın tamamını alacaktı. Ecevit ve Demirel'in yüzünden ABD'den korktular yarıda bıraktılar.”