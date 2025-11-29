(HABER: İBRAHİM DALOĞLU)

Stat: Mormenekşe Cemal Balses Stadı

Hakemler: Osman Özpaşa, Mehmet Volkan Çelik, Rüya Sakallı.

Mormenekşe: Mehmetsalih, Ertan, Cafer(Cenker), Amoah, Lawrence Ogbe(Mehmetali), Mustafa(Sami), Burak, Aziz(Serkan), Emre Özsin, Ahmetcan, Akintolou.

Doğan Türk Birliği: Dursun Cem, Mcdonal Niba, Mejdi, Emre, Mustafa Vardi(Rifat), Ali, Mustafa Salk, Erhun(Selim), Gime Toure, Muhittin(Doğukan), Tunç(Billy Micheal)

Goller: Dk. 68 Ertan (pen.), Dk 73 Cenker(Mormenekşe), Dk. 34 Mustafa Salk, Dk. 37 Tunç, Dk. 75 Muhittin, Dk. 90+5 Gime Toure (Doğan T. Birliği)

Aksa Süper Ligin 11. Haftasında hem alt sıraları hem üst sıraları ilgilendiren önemli mücadelede Mormenekşe ile Doğan Türk Birliği karşı karşıya geldi.

İlk devresi oldukça vasat ve pozisyon bakımından çok az olan karşılaşmanın ikinci devresi ise golleri ve direkten dönen toplarıyla heyecan fırtınasına sahne oldu. Karşılaşmayı konuk Doğan Türk Birliği 4 – 2 kazanarak liderle puan farkını kapattı.

Dk.30 Mormenekşe’nin kazandığı serbest vuruşu kullanan Emre’nin vuruşunda top üst direği yalayarak auta gitti.

Dk.334Doğan Türk Birliği atağında topla ilerleyen Gime Toure rakibinin müdahalesiyle yere düşerken verdiği pasla bir anda Mormenekşe defansının arkasında topla buluşan Mustafa Salk kaleciyle karşıya kaldığı anda plase vuruşunda top ağlara gitti. 0-1

Dk37 Mormenekşe defansının paslaşması sırasında araya giren Erhun’un pasıyla kaleciyle karşıya kalan Tunç tek vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-2

Dk.45 Doğan defansının topla çıkmaya çalışırken kaptırdığı topla buluşan Emre kaleyi karşısında gördüğü anda vuruşunda top yandan auta gitti.

Dk.48 Organize gelişen Doğan T.Birliği atağında Muhittin -Tunç verkaçında Tunç’un defans arkasına attığı topla buluşan Erhun kaleciyle karşı karşıya anda aşırtma denedi ancak kaleci Mehmetsalih topu uzaklaştırdı.

Dk. 63 Hızlı gelişen Doğan atağında Muhittin’in son çizgiye inerek geriye kestiği topla ceza yayı üzerinde buluşan Erhun’un vuruşunda kaleci Mehmetsalih topu kornere çeldi.

Dk. 68 Mormenekşe’nin hızlı gelişen atağında Akintolou’nın tek topuyla defans arkasında topla buluşan Ahmetcan defanstan Doğan defansından Emre’nin kontrolsüz girişiyle yerde kalınca hakem penaltıyı verdi. Penaltıyı kullanan Ertan topu ağlara gönderdi. 1-2

Dk.73 Mormenekşe atağında Emre’nin ceza sahasına ortasında defansın uzaklaştıramadığı topla altı pas içinde buluşan Cenker topu ağlara gönderdi.2-2

Dk. 75 Doğan atağında sol kanattan Mormenekşe ceza sahasına giren Erhun çalımla son çizgiye inerek yaptığı ortada defanstan seken topa son olarak Muhittin kafayla dokunarak ağlara gönderdi.2-3

Dk. 78 Sağ kanattan gelişen Doğan atağında oyuna yeni giren Billy’nin yerden kestiği topla buluşan Erhun’un vuruşunda kaleci gole izin vermedi.

Dk. 82 Mormenekşe atağında topla buluşan Akintolou önünü boşaltarak şutunda top üst direkten oyuna döndü.

Dk.90+5 Mormenekşe’nin gol için yüklendiği anda kaptırılan topla buluşan Selim hızla Mormenekşe ceza sahasına kadar topla ilerleyerek pasını Gine’ime Toure’ye verdi. Toure de önünü boşaltarak şutunda topu köşeden ağlara göndererek skoru belirledi.2-4