Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, son günlerde yağan bereketli yağmurlar sonrasında doğanın birçok güzelliğiyle yeşermeye başladığını, tarlalardaki ekinlerin filizlendiğini kaydettiler.

Ayrıca gerek ormanlık alanlarda gerekse dere yataklarında çıkan gavcar mantarlarının toprak üstünde görülmeye başlandığını ve mantarcıların adeta bayram ettiğini ifade eden vatandaşlarımız, mantarların daha da çoğalacağını umduklarını dile getirdiler.

Özellikle havaların ısınmasıyla birlikte doğanın diğer güzelliklerini de sunmaya başlayacağını söyleyen vatandaşlarımız, bunların başında ayrelli, gaz ayağı, hostes gibi sebzelerin olduğunu sözlerine eklediler.