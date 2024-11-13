İngiliz Üsleri'nde çıplak fotoğraf skandalı İngiliz Üsleri'nde çıplak fotoğraf skandalı

Rum Lider Nikos Hristodulidis ile Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü’de düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne Taraf Devletler Konferansı (COP29) çerçevesinde ayaküstü sohbet etti.

Fotoğrafları paylaşan Rum Basını, “ Bu toplantı, Budapest’teki önceki görüşmelerinin devamı niteliğindeydi. Görüşmenin ana gündem maddesi, Kıbrıs sorunu ve görüşmelerin yeniden başlatılması için yapılan çabalar oldu” diye yazdı.

Hristodulidis ve Fidan, geçen hafta da Budapeşte'de görüşmüştü.