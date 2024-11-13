Rum Lider Nikos Hristodulidis ile Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü’de düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne Taraf Devletler Konferansı (COP29) çerçevesinde ayaküstü sohbet etti.

Fotoğrafları paylaşan Rum Basını, “ Bu toplantı, Budapest’teki önceki görüşmelerinin devamı niteliğindeydi. Görüşmenin ana gündem maddesi, Kıbrıs sorunu ve görüşmelerin yeniden başlatılması için yapılan çabalar oldu” diye yazdı.

Hristodulidis ve Fidan, geçen hafta da Budapeşte'de görüşmüştü.