Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs BTM 1. Lig'de 2024 – 2025 sezonunda 15. Hafta maçında Beyaz Grupta Dikmen Gücü, Baf Ülkü Yurdu’nu konuk etti.

Dr Fazıl Küçük Stadında kalabalık bir seyirci topluluğu önünde oynanan Dikmen Gücü – Baf Ülkü Yurdu maçını Şakir Azizoğlu yönetti. İlk devrede tribünlerde zaman zaman gerginliklerin de yaşandığı maçta Dikmen Gücü daha baskılı görünse de pozisyon yaratmakta zorlandı. Devre 0 – 0 tamamlandı.

Kötü zemininin iyi futbolu engellediği ikinci devrede de takımlar pozisyon yaratmakta zorlanırken, maç başladığı 0 – 0 tamamlandı. Lider Baf Ülkü Yurdu böylelikle 2 puan gerisinden gelen Dikmen Gücü ile bitime 3 hafta kala, 2 puanlık farkı koruyarak maçtan ayrıldı.