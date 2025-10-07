Lefke’de Gemikonağı’ndan Lefke istikametine doğru dün saat 13.40 sıralarında, seyir halinde olan GP 895 plakalı aracın sürücüsü 59 yaşındaki Yılbay Işıktan, aniden rahatsızlanarak direksiyon hâkimiyetini kaybetti.

Sürücü, Lefke eski mezarlık yolu üzerinde bulunan sağ taraftaki bir bahçenin taş duvarına çarparak durabildi. Sürücü Yılbay Işıktan araç içinde baygın halde bulundu. Sağlık ekipleri tarafından araç içinde ilk müdahalesi yapılan Yılbay Işıktan ambulansla hastaneye kaldırıldı Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.