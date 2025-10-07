Dipkarpaz’da dün Ç.S. (K-56) ve N.S.’nin (E-18) kaldığı evde yapılan aramada gümrüğe beyan edilmemiş bir adet motosiklet ile donmuş şekilde toplam 9 adet ova tavşanı, 1 adet keklik ve 6 adet cikla kuşu ve 121 adet GKRY menşeli av tüfeği fişeği bulundu.

Polisin açıklamasına göre, yürütülen ileri soruşturmada, N.S.’nin 2024-2025 yılları içerisinde, Dipkarpaz’da bir ormanlık alanda hayvan beklediği sırada köpeklerle birlikte toplam 9 adet ova tavşanı ile 1 adet kekliği öldürerek, yasak yöntemle kanunsuz olarak avlandığı saptandı.

Bahse konu şahısları tutuklayan polisi soruşturma sürüyor.

Yasalara göre, avlanan hayvanlar, av mevsiminin sona erdiği tarihten itibaren 90 gün içerisinde tüketilmesi gerekiyor.