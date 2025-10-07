Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun “Aşk İçinde Mahpushane” oyunu, 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü kapsamında Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) üyeleri için sahnelenecek.

KTÖS Sosyal ve Kültürel İşler Sekreteri Onur Bütüner yazılı açıklamasında, “Nazım Hikmet’le Dayanışma Gecesi”nin sendika üyeleri için düzenleneceğini; “Aşk İçinde Mahpushane” oyunun KTÖS ile Lefkoşa Belediye Tiyatrosu iş birliğinde sahneleneceğini kaydetti.

Bütüner’in açıklamasına göre, yarın akşam saat 20.00’de Lefkoşa Belediye Tiyatro Salonu’nda sahnelenecek oyun için kayıtlar doldu.