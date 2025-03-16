Stat: Atatürk Stadı
Hakemler: Burak Mandıralı, Halil Atlar, Arif Malek
C.B. Gençlik Gücü: Kemal, Salih(Mustafa Ali), Yannick, Ahmet Sönmez, Mustafa Sakallı(Arif), İbrahim(Mahmut), Mustafa K Atlar, Ali Öztürk, Hasan, Sllya(Muhammet), Oumar Diouf
A. Yeşilova: Kemal Molla, Memduh, Billy Mehmet, Sena(Hikmet), Gökhan, Mejdi, Arda, Vakkas(Mert), Lungelo Mishali, Jonathon Weston, Mehmet F. Parlak
Goller: Dk.45 ve Dk.84 (P) Oumar Diouf (G. Gücü)
AKSA Süper Lig’in 23’üncü haftasında Alsancak Yeşilova’yı konuk eden China Bazaar Gençlik Gücü karşılaşmayı 2-0 kazandı. Atatürk Stadı’nda oynanan mücadelede ev sahibi ekibin gollerini 45 ve 84’üncü dakikalarda Oumar Diouf’tan geldi.
China Bazaar Gençlik Gücü bu galibiyetle ligdeki, puanını 38’e yükseltti, Alsancak Yeşilova ise aldığı mağlubiyet sonrasında 29 puanda kaldı.
Ligin 24’üncü haftasında Gençlik Gücü, Mağusa Türk Gücü’ne, Alsancak Yeşilova da Cihangir’e konuk olacak.