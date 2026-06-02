Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde incelemelerde bulunarak hastanenin genel işleyişi ve sağlık hizmetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, hastane yetkilileri, hekimler ve hemşirelerle bir araya gelen Dinçyürek, hastanenin her geçen gün daha üst düzey bir sağlık hizmeti sunmaya devam ettiğini belirtti.

Bayram süresince hastanede önemli sağlık hizmetlerinin başarıyla verildiğini dile getiren Dinçyürek, akut koroner sendrom tanısıyla hastaneye başvuran 5 hastaya, acil anjiyo işlemi uygulandığını söyledi. Dinçyürek, hastaların gerekli tedavilerinin başarıyla gerçekleştirildiğini, ihtiyaç duyulan vakalarda stent takıldığını ve hastaların sağlıklarına kavuşarak taburcu edildiğini belirtti.

Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde çok yakında kalp damar cerrahisi ameliyatlarının da yapılmaya başlanacağını açıklayan Dinçyürek, bu konuda hazırlıkların son aşamaya geldiğini ifade etti.

Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde, anjiyo hizmetlerinin ardından bir sonraki hedefin, halk arasında inme olarak bilinen obstrüksiyon (SVO) tanısı olan hastalara yönelik girişimsel tedavilerin de uygulanabilmesi olduğunu belirten Dinçyürek, gerekli planlamaların yapıldığını söyledi.

Dinçyürek, inme hastalarına yönelik tedavilerin yalnızca Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde değil, yakın zamanda Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde de başarıyla gerçekleştirileceğini vurguladı.

Bölgelere ve ülkeye üst düzey sağlık hizmeti sunma hedefi doğrultusunda kararlılıkla ilerlediklerini belirten Dinçyürek, hastane yönetimine, hemşirelik hizmetleri personeline ve hekimlere özverili çalışmaları ve sağlık hizmetlerine sundukları katkılar nedeniyle teşekkür etti.