İsrail Ordu Radyosu muhabiri Doron Kadosh, kararın "Gazze şehrini işgal operasyonunun şimdilik durdurulduğu" anlamına geldiğini açıkladı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan resmi açıklamada ise, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in siyasi liderliğin talimatı doğrultusunda, orduya Trump Planı'nın ilk aşamasının uygulanması için hazırlık yapma talimatı verdiği belirtildi. Bu hazırlıkların detayları açıklanmazken, asker güvenliğinin en büyük öncelik olduğu ve tüm askeri yeteneklerin Güney Komutanlığı'na tahsis edileceği vurgulandı.
Hamas'tan Olumlu Yanıt: Silahsızlanma Şartı
Gelişmeler, Hamas'ın ABD Başkanı Trump'ın ateşkes planını kısmen kabul etmesi ve Trump'ın İsrail'e saldırıları durdurma çağrısı yapmasının hemen ardından geldi. Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk, El Cezire televizyonuna yaptığı açıklamada, Trump'ın planını "prensipte ana hatlarıyla" kabul ettiklerini ancak uygulamanın detaylı müzakereler gerektirdiğini söyledi. Ebu Merzuk, Hamas'ın silahlarını gelecekte kurulacak Filistin devletine teslim edeceğini ancak İsrail'in işgali bitmeden grubun silahsızlanmayacağını da sözlerine ekledi.
İsrail Başbakanlık Ofisi de Hamas'ın yanıtına işaret ederek, tüm rehinelerin derhal serbest bırakılmasını öngören planın ilk aşamasını uygulamaya hazırlandıklarını duyurdu. Ofis, savaşı sona erdirmek için Trump ve ekibiyle işbirliği içinde çalışmaya devam edileceğini belirtti.