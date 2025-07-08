Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, kurulacak iki akıllı (dinamik) kavşak sinyalizasyon sistemi için, Bakanlık'ta ek protokol imzalandı. Protokole, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı adına Bakan Erhan Arklı ve projeyi üstlenen Elnaz Trading Ltd. Direktörü Hasan Paralik imza koydu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, Lefkoşa-Girne Bölünmüş Anayolu’nda bulunan Ağırdağ ve Dikmen kavşaklarına kurulacak olan akıllı sinyalizasyon sistemlerinin bölgedeki kaza riskini ortadan kaldıracağını belirtti.

İçerisinde, saha kabini, akıllı kameralar, trafik yoğunluğunu izleme kamerası bulunan akıllı sinyalizasyon sisteminin Pasha Group tarafından finanse edildiğini söyleyen Arıklı, maliyetin 3 milyon TL olduğunu kaydetti. Arıklı, malzemelerin sipariş edildiğini ve bir aksilik yaşanmaması halinde akıllı sinyalizasyon sisteminin temmuz sonunda hizmete gireceğini ifade etti.