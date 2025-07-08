Gecenin onur konukları arasında Antalya Muratpaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı Oya Kansu ve Özel Kalem Müdürü Zeynep Tokmak da yer aldı.

Belediyeden verilen bilgiye göre, gecenin sonunda sahneye çıkan Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Muratpaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı Oya Kansu ile birlikte Mehmet Ali Sanlıkol ve ekibini tebrik ederek çiçek takdiminde bulundu.

Uluçay, yaptığı konuşmada, bu anlamlı gecenin festivalin kültürel zenginliğini daha da derinleştirdiğini belirterek, “Kardeş şehir belediyelerimizi kentimizde ve festivalimizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Sanatın birleştirici gücünü birlikte yaşadık” ifadelerini kullandı