Biyologlar Derneği eski başkanı ve eğitimci Hasan Sarpten, sosyal medya hesabından Güngör Katı Atık Depolama Tesisi’ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sarpten, “Dikmen çöplüğü Güngör’de hortladı” ifadeleriyle başladığı paylaşımında, 10 yıl önce Avrupa Birliği tarafından Dikmen Çöplüğü’nün ıslah edilerek Güngör’de modern bir katı atık depolama tesisi kurulduğunu ancak devletin bu süreçte gerekli yükümlülükleri yerine getirmediğini ileri sürdü.

Tesisin “İçişleri Bakanlığı kontrolünde ve Çevre Bakanlığı denetiminde özel bir şirket tarafından sözde yönetildiğini” ifade eden Sarpten, geçen hafta şirketin ödeme alamadığı için tesise atık kabul etmediğine dair haberleri hatırlatarak, yaşanan yangının “şaşırtıcı olmadığını” ifade etti.

Güngör’de kontrol ve denetim mekanizmasının bulunmadığını öne süren Sarpten, bir atık yönetim planı olmadığını da kaydetti.

“Çöpten elektrik üretimi” için yeni bir ihale girişimi gündeme getirildiğini belirten Sarpten, bunun “rant amaçlı” olduğunu söyledi.

Sarpten, Güngör’deki durumun geçici bir yangın değil, giderek artacak yangınların habercisi olduğunu belirterek, çevre ve halk sağlığına öncelik veren politikaların tercih edilmesi gerektiğini ifade etti.