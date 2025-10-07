Dikmen Belediyesi, yaklaşık 80 Milyon TL alacağı olduğundan dolayı UBP-DP-YDP Hükümeti’ne dava dosyaladı.

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, alacaklarının 80 milyon TL ile sınırlı olmadığına, 200 milyon TL’nin üzerinde olduğuna işaret ederek, Dikmen’in parasını niye vermiyorsunuz Sayın Ünal Üstel?” Diye sordu.

Konunun siyasi bir mesele olmadığının altını çizen Çelebi, “Bu zulüme son vermeniz ve suç işlemeyi bırakarak Dikmen Belediyesi ve halkına olan borcunuzu ödemenizdir” çağrısını yaptı.

Yüksel Çelebi’nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

2021 yılının Haziran ayından bugüne kadar Dikmen Belediyesinin ve Halkının alacağı olan yaklaşık 80 Milyon Türk Liralık Trafik Gelir alacağını

Ünal Üstel hükumeti ödememekte ısrar ettiği için hem belediyemizin hem de bölge halkının menfaatleri çerçevesinde Merkezi İdareyi Dava etmek zorunda kaldık.

Evet Ünal bey bir ilki daha başardınız !!!

Belediye Başkanlığım süresince birçok UBP hükumeti ve başbakanı ile çalıştım ve bugüne kadar halkına ceza veren böylesi bir anlayışla hiç karşılaşmadım.

Konu ne CTP, ne de UBP meselesi değildir.

Konu kendini herkesten hatta devletten bile üstün gören yasa tanımaz bu yaklaşımdır.

Bugünkü rakamlarla 80 milyon alacağımız gözükse de enflasyondan arındırılmış alacağımız esasen 200 milyon Türk Lirasının üzerindedir.

Şimdi tekrar soruyorum:

Dikmenin parasını niye vermiyorsunuz Sayın Ünal Üstel? Bölgenin hakkını vermeyerek bölgedeki tüm vatandaşların daha da çok hizmet almasını engellediğinizi farkında mısınız ?

Son olarak size çağrımız: Bu zulüme son vermeniz ve suç işlemeyi bırakarak

Dikmen Belediyesi ve halkına olan borcunuzu ödemenizdir”