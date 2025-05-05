KKTC Cimnastik Federasyonu ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen Liseler arası Genç Kızlar Artistik Cimnastik Şampiyonası yapıldı.

Cimnastik Federasyonu Dr. Fazıl Küçük Spor Salonunda, Cimnastik Federasyonu hakemlerinin gözetiminde yapılan Liseler arası Genç Kızlar Artistik Cimnastik Şampiyonasında Esin Leman Lisesi (ELL) birinci, 20 Temmuz Fen Lisesi ise ikinci oldu. Üçüncülük Levent Koleji’nin olurken, Atatürk Meslek Lisesi ise dördüncü olarak şampiyonayı tamamladı.

Beden Eğitimi öğretmeni Nejla Karasalih’in sorumluluğunda, Lefkoşa Cimnastik Kulübü antrenörü Türkay Özata’nın katkılarıyla birinciliği elde eden Esin Leman Lisesi’ne şampiyonluk kupasını Esin Leman Lisesi müdürü Halide Eser Eğitmen verdi. Esin Leman Lisesi Takımı, Ceren Sakallı, Gülay Kaya ve Ece Polat’tan oluştu.

Liseler arası Genç Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonasında ilk 2’ye giren Esin Leman Lisesi ve 20 Temmuz Fen Lisesi ülkemizi Türkiye’de temsil edecekler.