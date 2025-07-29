Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 26-27 Temmuz 2025 tarihlerinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Niyazi Güvenir başkanlığında bir araya geldi.

KTFF BTM Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

2 Maç: Celal Güllet (Boğaziçi SK), Mert Baran Mutlu (Balıkesir SK), Muhammet Mustafa Kırmızıyüz (1461 İskele Trabzonspor), Mustafa Batuhan Altay (Atoll Kayalar SK)

1 Maç: Eray Genç (Çalıkuşu Grup Yedikonuk SK), Muhammet Ali Demir (Büyükkonuk SKD)

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ

2 Maç: Uğur Yel (Büyükkonuk SKD)

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Abdullah Atma (Pınarbaşı ÇSK), Ahmet Yıldırım (T. Ersalıcı Tepebaşı SK), Ali Hopurcuoğlu (Çayönü SK), Eren Aydın Numanzade (Atoll Kayalar SK), Görkem Taş (Boğaziçi SK), Mehmet Karadağ (Gaziköy SK), Mehmet Sergey (Doğancı SK), Mustafa Çağlar (Eurocoast Saka SK), Mustafa Gün (Civisil Ardahan SK), Seymen Tufan Keleş (Boğaziçi SK), Tolga Yusuf (Ergazi GSK)

Tugay Altuntaş (Boğaziçi SK), Turgay Sütçüoğluları (Serdarlı GB), Uğur Aktaş (Çalıkuşu Grup Yedikonuk SK)