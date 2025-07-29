AKSA Birinci Lig ekiplerinden Lapta Türk Birliği, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Teknik direktörlük görevine Bayram Dağgül’ün getirilmesinin ardından, yönetim nokta atışı transferlerle kadroyu güçlendirme yoluna gitti.

Bu kapsamda Lapta, geçtiğimiz sezon Yenicami formasıyla başarılı bir performans sergileyen Kaan Erdoğan’ı renklerine bağladı.

Kulüp yetkilileri, Kaan’ın özellikle orta sahadaki yaratıcılığı ve oyun görüşüyle takıma önemli katkı sağlayacağını ifade etti. Geçtiğimiz sezon yaşanan sıkıntıları tekrar yaşamamak için erken hamle yapan Lapta, güçlü bir kadro kurarak sezona iddialı girmeyi hedefliyor.