Fileleftheros gazetesi “Danışman Konusu Gündemde” başlıklı haberinde Cenevre’de genişletilmiş formatta gerçekleştirilecek gayri resmi çok taraflı görüşmenin ardından Kıbrıs sorunuyla ilgili sürecin dizginlerini eline alacak bir danışman atanması konusunun BM’nin ele aldığı konulardan biri olduğunu öne sürdü.

Rosemary DiCarlo’nun konuyla ilgili ilk tepkileri kayda geçirmeye çalışarak Kıbrıs’taki muhataplarıyla istişarede bulunduğunu yazan gazete, BM’nin konuyu mart ayında yapılacak gayri resmi beş taraflı görüşmede de gündeme getireceğinin görüldüğünü aktardı.

BM’nin niyetinin BM Genel Sekreteri tarafından misyonu tarafları resmi müzakereler için masaya getirmek olacak bir danışman atanması olduğuna işaret eden gazete, bugünkü duruma bakıldığında Kıbrıs sorunundaki durumların ileriye doğru hareket ettirilmesi için başka bir yol bulunmasının zor olduğunu savundu.

Rum kesiminin tamamıyla Kıbrıs sorunuyla ilgilenecek bir danışman atanması konusunda pozitif göründüğünü yazan gazete, Kıbrıs Türk tarafından ise şu ana kadar herhangi bir tepki ortaya çıkmadığını ileri sürdü.

DiCarlo’nun adadaki temasları çerçevesinde bu konuyu iki lider haricinde eski müzakerecilerle temaslarında da ele aldığını kaydeden gazete, DiCarlo’nun bu konuya olumlu bakabileceğini ancak kesin bir karar alınmadan önce tüm paydaşların bu konuda rızası olması gerektiğini belirtti.

Öte yandan gazete danışman atanması konusunun geçmişte iki taraf arasında anlaşmazlık konusu teşkil ettiğini de anımsattı.

-DiCarlo Yerapetridis görüşmesi

BM Genel Sekreteri Yardımcısı Rosemary DiCarlo’nun Kıbrıs temaslarının ardından dün Atina’da Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetridis’le görüştüğünü de kaydeden gazete “diplomatik kaynaklara” dayanarak Yerapetridis’in Kıbrıs sorununun çözümünün Yunan dış politikasının önceliği olduğunu söylediğini iletti.

Gazeteye göre Yerapetridis Yunanistan’ın, Kıbrıs sorununun BM Güvenlik Konseyinin ilgili kararları çerçevesinde iki kesimli iki toplumlu bir federasyona dayalı çözümüne ilişkin tezini de yineledi.

Gazeteye göre “aynı kaynaklar” DiCarlo’nun yaptığı açıklamada ise, BM Genel Sekreteri Guterres’in Kıbrıs sorununa bağlı olduğunu ve somut sonuçlar elde edilmesini istediğini ifade etti.

DiCarlo’nun BM Güvenlik Konseyi içerisinde oynadığı yapıcı rolünden ötürü Yunanistan’a teşekkür ettiği ve Yerapetridis’i mart ayında yapılacak gayri resmi beş taraflı görüşmenin hazırlıkları konusunda bilgilendirdiği de belirtildi.

Habere göre Atina Haber Ajansının atıfta bulunduğu “Yunan diplomatik kaynaklar” ise gayri resmi beş taraflı görüşmenin 17-1 Mart tarihlerinde gerçekleştirileceğini belirtirken, Yunanistan ve Rum kesimi açısından iki devlet seçeneği bulunmadığını da kaydettiler.

Politis gazetesi ise “Süreçle İlgili Destek Arıyor” başlıklı haberinde, DiCarlo’nun dün Atina’da Yerapetridis’le görüştüğünü, bugün ise Ankara’da Türkiye Dışişleri Bakanı yardımcısıyla bir araya geleceğini yazdı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yurt dışında olmasından ötürü bugün DiCarlo’yla yapılacak görüşmede yer almayacağını anımsatan gazete, Fidan’ın Cenevre’de yapılacak genişletilmiş görüşmede bulunacağını ekledi.

Haber Haravgi gazetesinde “Yerapetridis: Kıbrıs Sorununun Çözümü Mutlak Öncelik”, Alithia’da ise “DiCarlo Dün Yerapetridis’le Görüştü ve Türkiye’ye Gitti- Guterres Kıbrıs Sorununa Bağlı, Somut Sonuçlar İstiyor” başlıklarıyla yer aldı.