1993 yılında güvenlik güçleri tarafından öldürülen Pablo Escobar kitaplarda, müziklerde ve Netflix dizisi Narcos gibi TV yapımlarında ölümsüzleştirilerek dünya çapında neredeyse bir kült statüsüne ulaştı.



Kolombiya'da ise ismi ve yüzü, meraklı ziyaretçilere yönelik turistik dükkanlarda kupalarda, anahtarlıklarda ve tişörtlerde yer alıyor.



Ancak Kolombiya Kongresi'nde önerilen bir yasa bunu değiştirmeyi amaçlıyor.

SUÇLULARI ÖVEN ÜRÜNLERE CEZA



Yasa tasarısı, küresel kokain ticaretinde merkezi bir rol oynayan ve en az 4 bin cinayetten sorumlu tutulan uyuşturucu baronunun yüceltilmesine son vermek amacıyla Escobar'ın ürünlerinin yasaklanmasını istiyor.



Önerilen yasa, Escobar dahil olmak üzere suçluları destekleyen giysi ve eşyaların satışını, kullanımını ve taşınmasını yasaklayacak. Bu, kuralları ihlal edenlere para cezası verilecek ve işletmelere kapatma cezası uygulanacak.



Bu malları satan birçok satıcı, yeni yasanın geçim kaynaklarına ciddi zarar vereceğini iddia ediyor.

SATICILARA SÜRE VERİLECEK



Yasa tasarısı onaylanırsa, satıcıların yeni kurallara aşina olmaları ve Escobar stoklarını aşamalı olarak kaldırmaları için belirli bir süre olacak.



Yasa tasarısının destekçileri ise, Escobar'ı tarihten silmekle ilgilenmediklerini söylüyor.



İddialarına göre yasanın asıl amacı onun efsanevi yapısını silmekle, öldürdüğü kurbanları onurlandırmakla ve geride kalan kurbanların acısını kabul etmekle ilgili.