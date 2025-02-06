Politis gazetesi “DiCarlo Hâlâ Ankara’yı Bekliyor” başlıklı haberinde Kıbrıs sorununa müdahil olan tarafların çabalarının iki eksen üzerinde hareket ettiğini, birincisinin; geçiş kapıları konusunda bir anlaşmaya varılması için yoğun istişareler, diğerinin ise BM Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo’nun, Lefkoşa, Atina ve Ankara gibi müdahil tarafların başkentlerine yapacağı ziyaretlerin tarihlerinin belirlenmesi olduğunu yazdı.

Şu ana kadar söylenenlere dayanarak DiCarlo’nun gelişinin muhtemelen gelecek hafta başlarında gerçekleştirileceğini yazan gazete, Ankara’nın henüz DiCarlo’ya randevu vermemesine bağlı olarak, tam geliş tarihinin kesinlik kazanmadığını savundu.

DiCarlo’nun yapacağı ziyaretin kesin olduğunu yazan gazete, DiCarlo’nun bölgedeki varlığının, olası geçiş kapılarının açılmasına yönelik istişarelerin sonuçlarına bağlı olmadığını da belirtti.

Gazete, haberinde ayrıca Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Güneş Onar ile Rum Müzakereci Menelaos Menelau’nun, geçiş kapıları konusunu görüşmek için bugün bir araya geleceklerini anımsattı.