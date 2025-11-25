KKTC Cimnastik Federasyonu Artistik Cimnastik Minik Kız Takımları, Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından İstanbul’da düzenlenen Artistik Cimnastik Minik Kızlar Müsabakası’nda yarıştılar.

60 takım ve 273 sporcunun yer aldığı, son yılların en yoğun katılımlı yarışmasında, KKTC’yi temsilen sahneye çıkan iki takımımız başarılı bir şekilde yarışmayı tamamladılar. Sıralamaların bir puanla dahi on basamak değişebildiği son derece zorlu geçen şampiyonada sporcularımızın ve takımlarımızın elde ettiği bu değerli puanlar şöyle:

• KKTC 1/Takımı: 156,100 puan – 23. sıra

• KKTC 2/Takımı: 146,050 puan – 38. sıra

Bireysel derecelerimiz şöyle:

• Nisan Ada Uğur – (71) 52,200

• Beril Fatma Mutlu – (81) 51,800

• Rezan Erbulut – (96) 51,150

• Nefes Kocadayı – (132) 49,550

• Güzin Aktaşlı – (139) 49,200

• Güneş Yıldırım – (141) 49,050

• Nira Doğu – (154) 48,050

• Cemre Uğurlu – (166) 47,300

• Derin Mut – (186) 44,250

• Tanem Evsal – (218) 36,350