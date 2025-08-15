Alithia gazetesi, devletin kendisine yaklaşık yarım milyon Euro tazminat ödemesi gereken ve bu hususta mahkeme kararına sahip bir şahsa henüz ödeme yapılmadığını, mahkemenin şahsın haklı olduğuna karar verdiğini ancak yetkililerin şahsa yanıt vermediğini yazdı.

Şahsın tazminatının ne zaman ödeneceğini öğrenmek için başvurduğu yetkililerden net bir bilgi alamadığını da yazan gazete, konuyla ilgili görüş alınan hukukçuların ise başvuru sahibini, mahkeme kararının icrasına ilişkin tedbirler içeren bir ara emri çıkarılmasını talep etmeye çağırdıklarını kaydetti.