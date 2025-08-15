Dernekten yapılan açıklamaya göre etkinlik, yarın saat 20.30’da Girne Anafartalar Lisesi’nde gerçekleştirilecek.

Dernek Başkanı Shahzad Khurram yaptığı açıklamada, 14 Ağustos 1947’de kurulan Pakistan’ın Müslümanların inançlarını özgürce yaşayabileceği bir İslam toprağı olduğunu belirterek, “Bağımsızlığımızın 78. yıl dönümünü tüm coşkumuzla kutluyoruz” dedi.

Doğu Pakistan’ın ayrılmasına rağmen ülkenin geleceğe güvenle yürüdüğünü ifade eden Khurram, Türkiye-Pakistan ilişkilerini “iki bedende tek can” olarak tanımladı.

Khurram, Keşmir ve Filistin halklarının kendi kaderini tayin mücadelesine desteklerini yineleyerek, Pakistan’ın bu halkların meşru haklarını savunmayı sürdüreceğini belirtti.

“Halkımızın yükselmesi ve Pakistan’ın müreffeh bir ülke olması için çalışmaya kararlıyız” diyen Khurram, etkinlikte ülkenin kurucu lideri Muhammed Ali Cinnah ve fikir önderi Allama Muhammed İkbal’in bağımsızlık vizyonunun da anılacağını kaydetti.

