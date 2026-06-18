Devlet Piyangosu'nun 15 Haziran 2026 tarihli çekiliş kazananı ikramiyesini teslim aldı.
3 Milyon TL’lik büyük ikramiyeyi kazanan adına; Creditwest Çatalköy Şubesi Bireysel ve Ticari Müşteri Temsilcisi Yönetmeni Emine Giritli teslim aldı. Şanslı bilet, Girne bayisi Mehmet Onat tarafından satılan "61382" numaralı bilete isabet etmişti.
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20 Temmuz’da 7.5 Milyon TL!
Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 20 Temmuz’da gerçekleşecek. 7 Buçuk Milyon TL’lik büyük ikramiye için düzenlenecek olan çekiliş, ‘çıkana kadar çekiliş’ konseptiyle yapılacak.