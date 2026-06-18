Devlet Piyangosu'nun 15 Haziran 2026 tarihli çekiliş kazananı ikramiyesini teslim aldı.

3 Milyon TL’lik büyük ikramiyeyi kazanan adına; Creditwest Çatalköy Şubesi Bireysel ve Ticari Müşteri Temsilcisi Yönetmeni Emine Giritli teslim aldı. Şanslı bilet, Girne bayisi Mehmet Onat tarafından satılan "61382" numaralı bilete isabet etmişti.

20 Temmuz’da 7.5 Milyon TL!

Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 20 Temmuz’da gerçekleşecek. 7 Buçuk Milyon TL’lik büyük ikramiye için düzenlenecek olan çekiliş, ‘çıkana kadar çekiliş’ konseptiyle yapılacak.