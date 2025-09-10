Kuzey Kıbrıs’ta hız tespit kameraları yaklaşık iki aydır devreye alınamıyor.

Aylık ortalama 9 bin ceza üzerinden 46 milyon TL gelir sağlayan sistemin çalışmaması, devletin kasasında büyük bir boşluk yarattı. İki ayda oluşan toplam kaybın 92 milyon TL’ye yaklaştığı hesaplanıyor.

Maddi boyutun ötesinde, kameraların devre dışı kalması trafik güvenliği açısından da kaygı yaratıyor. Ölümle sonuçlanan birçok kazayı önlemede etkili olan sistemin çalışmaması, yollarda denetim boşluğu doğurdu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı yaklaşık iki ay önce mevcut sistemi “yenileme” gerekçesiyle devre dışı bıraktı.

Ancak yeni sistem bir türlü faaliyete geçirilemedi. Bu süreçte bazı kameralarda camın puslandığı, hafıza kartlarının devreye girmediği ve cihazların tek tek sökülerek tamire gönderildiği iddia ediliyor. Eski sistemde ise kameralar, yazın klima desteğiyle soğutulan koruyucu paneller içinde, kışın ise yağmur ve soğuktan izole edilerek sürekli aktif halde tutuluyordu.

Trafik Dairesi Müdürü Ahmet Aydın ise iddiaları reddetti. Aydın, “Kameralarda bir sıkıntı yok. 3-5 tanesi söküldü, kalibrasyon hataları düzeltiliyor. Şu anda kurulum aşamasında. Camı puslandı, hafıza kartı aktif edilmedi iddiaları doğru değil. Yakın günlerde ne zaman devreye sokulacağını duyuracağız” açıklamasını yaptı. Kamuoyu ise hem gelir kaybının hem de trafik güvenliğinin tehlikeye girdiği bu süreçte, kameraların ne zaman yeniden devreye alınacağını merakla bekliyor.