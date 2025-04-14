İstanbul, UEFA'nın merkezlerinden biri olmaya hazırlanıyor. 24 Nisan tarihinde UEFA İstanbul temsilciliğinin açılışı yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) ait olan Levent Kasrı, UEFA temsilciliğine ev sahipliği yapacak.

İstanbul 2026 UEFA Avrupa Ligi finali ve 2027 UEFA Konferans Ligi finaline ev sahipliği yapacak. Ayrıca Türkiye 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı İtalya ile ortaklaşa düzenleyecek.

Bu önemli organizasyonlar öncesi İstanbul'daki temsilciliğin bir üs olarak kullanılması amaçlanıyor. Açılıştan bir gün önce 23 Nisan akşamında özel bir gala yapılacak.

Düzenlenecek geceye FIFA Başkanı Gianni Infantino ve UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in de katılması bekleniyor.