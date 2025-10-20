Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda üçüncü hafta müsabakaları, yarın ve 22 Ekim Çarşamba günü oynanacak.
Birer galibiyet ve mağlubiyetle 3 puan elde ederek 21. sırada bulunan Galatasaray, çarşamba günü saat 19.45'te RAMS Park'ta Norveç ekibi Bodo/Glimt'i ağırlayacak.
Mücadeleler TRT ve Tabii'den ekranlara gelecek.
Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta maçlarının programı (TSİ) ve yayın ekranı şöyle:
21 Ekim Salı:
19.45 Barcelona (İspanya) - Olympiakos (Yunanistan) - TABİİ SPOR
19.45 Kairat (Kazakistan) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - TABİİ SPOR 1
22.00 Arsenal (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya) - TABİİ SPOR
22.00 Bayer Leverkusen (Almanya) - Paris Saint-Germain (Fransa) - TABİİ SPOR 1
22.00 Villarreal (İspanya) - Manchester City (İngiltere) - TABİİ SPOR 2
22.00 Union Saint-Gilloise (Belçika) - Inter (İtalya) - TABİİ SPOR 3
22.00 Newcastle United (İngiltere) - Benfica (Portekiz) - TABİİ SPOR 4
22.00 PSV (Hollanda) - Napoli (İtalya) - TABİİ SPOR 5
22.00 Kopenhag (Danimarka) - Borussia Dortmund (Almanya) - TABİİ SPOR6
22 Ekim Çarşamba:
19.45 Galatasaray - Bodo/Glimt (Norveç) - TRT 1
19.45 Athletic Bilbao (İspanya) - Karabağ (Azerbaycan) - TABİİ SPOR
22.00 Chelsea (İngiltere) - Ajax (Hollanda) - TABİİ SPOR 3
22.00 Atalanta (İtalya) - Slavia Prag (Çekya) - TABİİ SPOR 5
22.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Liverpool (İngiltere) - TABİİ SPOR 1
22.00 Sporting (Portekiz) - Olimpik Marsilya (Fransa) - TABİİ SPOR 6
22.00 Monaco (Fransa) - Tottenham (İngiltere) - TABİİ SPOR 4
22.00 Real Madrid (İspanya) - Juventus (İtalya) - TABİİ SPOR
22.00 Bayern Münih (Almanya) - Club Brugge (Belçika) - TABİİ SPOR 2