Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda üçüncü hafta müsabakaları, yarın ve 22 Ekim Çarşamba günü oynanacak.

Birer galibiyet ve mağlubiyetle 3 puan elde ederek 21. sırada bulunan Galatasaray, çarşamba günü saat 19.45'te RAMS Park'ta Norveç ekibi Bodo/Glimt'i ağırlayacak.

Mücadeleler TRT ve Tabii'den ekranlara gelecek.

Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta maçlarının programı (TSİ) ve yayın ekranı şöyle:

21 Ekim Salı:

19.45 Barcelona (İspanya) - Olympiakos (Yunanistan) - TABİİ SPOR

19.45 Kairat (Kazakistan) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - TABİİ SPOR 1

22.00 Arsenal (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya) - TABİİ SPOR

22.00 Bayer Leverkusen (Almanya) - Paris Saint-Germain (Fransa) - TABİİ SPOR 1

22.00 Villarreal (İspanya) - Manchester City (İngiltere) - TABİİ SPOR 2

22.00 Union Saint-Gilloise (Belçika) - Inter (İtalya) - TABİİ SPOR 3

22.00 Newcastle United (İngiltere) - Benfica (Portekiz) - TABİİ SPOR 4

22.00 PSV (Hollanda) - Napoli (İtalya) - TABİİ SPOR 5

22.00 Kopenhag (Danimarka) - Borussia Dortmund (Almanya) - TABİİ SPOR6

22 Ekim Çarşamba:

19.45 Galatasaray - Bodo/Glimt (Norveç) - TRT 1

19.45 Athletic Bilbao (İspanya) - Karabağ (Azerbaycan) - TABİİ SPOR

22.00 Chelsea (İngiltere) - Ajax (Hollanda) - TABİİ SPOR 3

22.00 Atalanta (İtalya) - Slavia Prag (Çekya) - TABİİ SPOR 5

22.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Liverpool (İngiltere) - TABİİ SPOR 1

22.00 Sporting (Portekiz) - Olimpik Marsilya (Fransa) - TABİİ SPOR 6

22.00 Monaco (Fransa) - Tottenham (İngiltere) - TABİİ SPOR 4

22.00 Real Madrid (İspanya) - Juventus (İtalya) - TABİİ SPOR

22.00 Bayern Münih (Almanya) - Club Brugge (Belçika) - TABİİ SPOR 2