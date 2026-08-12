Güney Kıbrıs'ta kanunsuz oluşturulan çöp alanlarının son iki yıl içinde temizlendiği ve yeniden çöp atılmasının önüne geçmek için buraların güvenlik kameraları ile gözetlenmesine karar verildiği bildirildi.

Politis “Çöp Alanlarına Big Brother… Kişisel Verileri Koruma Komiserliği’nden Şartlı ‘Evet’” başlıklı manşet haberinde Güney Kıbrıs genelinde temizlenmesine rağmen her seferinde yeniden çöp dökülerek yasadışı çöp alanları oluşturulan alanlara kamera sistemi yerleştirilerek muhtarlara ve belediyelere “önleyici ve caydırıcı” imkan sağlanacağını yazdı.

Habere göre sayıları 800 civarında olduğu belirtilen yasadışı çöp alanlarına kamera sistemi yerleştirilmesine, Rum Kişisel Verilerin Korunması Komiserliği’nin, kameraların dikileceği noktalar ve açılarının kişisel verilerin korunması kuralına uyulması şartıyla olur vermesi üzerine Rum İçişleri Bakanlığı’nda ilgililerin katılımıyla 20 Temmuz’da düzenlenen toplantıda karar verildi.

Kameraların türü ve standardı belirlenerek ihaleye çıkılacağını yazan gazete, yerleştirilecek noktaların belirleneceğini de belirtti.