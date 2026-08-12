Gazeteci-yazar Makarios Drusiotis, “Mafya Devlet” adlı kitabı üzerine başlatılan araştırmanın ardından hakkında üç ayrı dava açılması nedeniyle yürüttüğü "hukuk mücadelesinin" masraflarını karşılamak amacıyla maddi yardım kampanyası başlattı.

Politis.com.cy, RIKnews ve diğer internet gazetelerinde yer alan haberlere göre Drusiotis, geçen pazartesi günü sosyal medya hesabından “Gerçeği savunmam için bana yardım edin” ifadeleriyle destek çağrısında bulundu. Drusiotis, kampanyanın başlamasının ardından yaptığı başka bir paylaşımda, ilk 36 saat içerisinde 50 bin euro toplandığını açıkladı.

Yardım kampanyası, Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Yoannu ile Drusiotis arasında sosyal medya üzerinden yardım kampanyasının yasallığıyla ilgili "karşılıklı atışmaya" neden oldu.

Yoannu, X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, kampanyanın ilk bakışta gerekli izinler alınmadan başlatılmış göründüğünü belirterek, Drusiotis’in kampanyasının bağışlarla ilgili mevzuata uygun olmadığı kanaatinde olduğunu ifade etti.

Yoannu, bu nedenle polise konuyla ilgili araştırma yapması talimatını verdiğini açıkladı.

Drusiotis ise Facebook hesabından verdiği yanıtta, “APOEL kampanyası izin istenmeden binlerce kişi tarafından desteklenmişti” ifadesini kullanarak, aynı durumun kendi kampanyası için de geçerli olduğunu savundu. Kampanyasının yasalar kapsamında izin alınmasını gerektiren bir yardım kampanyası olmadığını belirten Drusiotis, bunun Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in de başvurduğu, yasal izne tabi olmayan “crowdfunding” (kitle fonlaması) yöntemi olduğunu kaydetti.

Drusiotis ayrıca “sesinin kısılmaya çalışıldığını” ileri sürerek şikayetçi oldu.

Rum İçişleri Bakanı Yoannu ise polise araştırma talimatı verdiğini yinelerken, Drusiotis’in kampanyasının ilgili yasa maddelerine tabi olmadığının tespit edilmesi halinde hakkında kovuşturma başlatılmasının veya suçlama yöneltilmesinin söz konusu olmayacağını açıkladı.

Drusiotis ile Yoannu arasında devam eden tartışmaya Rum Gazeteciler Birliği de yaptığı açıklamayla dahil oldu.

Birlik Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, gazeteci Drusiotis’in üç ayrı suçlama ve üç ayrı yargı süreciyle karşı karşıya olmasından duyulan endişe dile getirildi.

Rum yargısının eşitliği sağlaması ve yasayı keyfi biçimde uygulamaması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, Birliğin konuyla ilgili gelişmeleri endişeyle takip ettiği ve gerek görülmesi halinde yeniden görüş açıklayacağı belirtildi.