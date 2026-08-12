Limasol’un dağlık Arakaba köyünde 3 Temmuz 2021’de çıkan ve can kaybına da neden olan yangına sebep olduğu gerekçesiyle 8 yıl hapse mahkum edilen, 3 yıl hapis yatan kişinin masum olduğu ortaya çıktı.

Philenews’ün “Bomba Karar” başlığıyla aktardığı habere göre Rum Temyiz Mahkemesi dünkü oturumunda 8 yıl hapse mahkum edilen 67 yaşındaki adı açıklanmayan şahsın masum olduğuna, Limasol Ağır Ceza Mahkemesi’nin önceki hapis kararının doğru olmadığına hükmetti.

Ağır Ceza Mahkemesi, 67 yaşındaki şahsı ormanlık alanda ateş yakarak en az 10 köye yayılan ve 44 ,49 metrekare alanın yok olması, alevler arasında mahsur kalan 4 Mısırlı işçinin ölümü ile sonuçlanan Güney Kıbrıs’ın en büyük yangınına sebep olmaktan suçlu bulmuştu. 8 yıl hapis ile cezalandırdığı şahıs 3 yıldır cezaevindeydi.

Temyiz Mahkemesi’nin, 3 hakiminin oy birliğiyle aldığı dünkü kararı, 67 yaşındaki mahkumun, yangını başlattığını doğrudan gören kimse olmadığına, Ağır Ceza Mahkemesi’nin mahkumiyet kararını dolaylı şahitliğe dayandırdığına, şahsın, isnat edilen suçları işlediğinin kuşkuya yer bırakmayacak şekilde sabit olmadığına vurgu yapıldı.